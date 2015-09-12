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Хави Мартинес вернулся в строй

12 сентября 2015, 10:27
Полузащитник &quot;Баварии&quot; Хави МАРТИНЕС. Фото AFP
Полузащитник &quot;Баварии&quot; Хави МАРТИНЕС. Фото AFP
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Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес полностью восстановился после травмы. Главный тренер мюнхенской команды Хосеп Гвардьола подтвердил, что хавбек залечил повреждение колена, которое получил еще в прошлом сезоне, сообщает Bild. Однако пока он не готов выйти на поле, поскольку ему нужно набрать оптимальную форму в тренировках с командой.

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