34-летний нападающий Крузе расторгнет контракт с «Вольфсбургом»

Нападающий Макс Крузе намерен покинуть «Вольфсбург». Он уже сообщил партнерам, что уйдет из команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

34-летний футболист расторгнет контракт с немецким клубом. С 1 января 2023 года он получит статус свободного агента.

Действующий контракт форварда с командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне Крузе принял участие в 5 матчах бундеслиги, но не отметился результативными действиями.