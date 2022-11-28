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Сегодня, 22:17

«Вольфсбург» расторг контракт с нападающим Крузе

Иван Шитик
Корреспондент
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Макс Крузе.
Фото ФК «Вольфсбург».

«Вольфсбург» расторг контракт с нападающим Максом Крузе, сообщает сайт немецкого клуба.

«Мы честно обо всем поговорили и пришли к соглашению, что это будет лучшим решением. Желаем Максу всего наилучшего в будущем», — заявил спортивный директор клуба Марсель Шефер.

Контракт 34-летнего форварда с командой был рассчитан до лета 2023 года

В этом сезоне Крузе принял участие в 5 матчах бундеслиги, но не отметился результативными действиями.

Макс Крузе
ФК Вольфсбург
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34-летний нападающий Крузе расторгнет контракт с «Вольфсбургом»
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 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
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 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
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 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
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 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
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 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
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21.01 17:30
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21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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 - : -
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

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