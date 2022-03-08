Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 21:54

Хуммельс сдал положительный тест на коронавирус

Защитник дортмундской «Боруссии» Хуммельс сдал положительный тест на коронавирус
Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился одноклубник Хуммелься, Рафаэль Геррейро.

В сезоне-2021/22 Хуммельс провел 29 матчей за «Боруссию», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Матс Хуммельс
Футбол
Коронавирус
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: влияние, ограничения и последствия
Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро заразился коронавирусом
РПЛ отменит ПЦР-тестирования футболистов. Лига готовит письмо в РФС
За сутки в России выявили 89 174 случая коронавируса
«Об отрицательном тесте мне сообщили с особой теплотой». Как журналист просидел на карантине 15 из 16 дней Олимпиады
«Майнц» сообщил о 19 случаях заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 93 026 новых случаев заражения коронавирусом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейро заразился коронавирусом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 25 19 2 4 76-27 59
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 25 13 4 8 48-36 43
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 25 9 9 7 36-39 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 25 5 7 13 31-47 22
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 3 : 2
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 0 : 1
16.03 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 8
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 21 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости