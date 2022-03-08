Хуммельс сдал положительный тест на коронавирус
Защитник дортмундской «Боруссии» Хуммельс сдал положительный тест на коронавирус
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился одноклубник Хуммелься, Рафаэль Геррейро.
В сезоне-2021/22 Хуммельс провел 29 матчей за «Боруссию», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|25
|19
|2
|4
|76-27
|59
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|
4
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|
5
|Фрайбург
|25
|11
|8
|6
|40-27
|41
|
6
|Хоффенхайм
|25
|13
|4
|8
|48-36
|43
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|
9
|Унион Б
|25
|10
|7
|8
|32-33
|37
|
10
|Кельн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|
11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|
12
|Вольфсбург
|25
|9
|4
|12
|27-37
|31
|
13
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Штутгарт
|25
|5
|7
|13
|31-47
|22
|
16
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|
17
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|0 : 1
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|1 : 1
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|2 : 1
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|1 : 0
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 4
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|1 : 1
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|3 : 2
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|0 : 1
|16.03
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|21
|1
|5
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