Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился одноклубник Хуммелься, Рафаэль Геррейро.

В сезоне-2021/22 Хуммельс провел 29 матчей за «Боруссию», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.