«Зенит»: ничья на евровыезде. Спарринг с «Фенербахче» завершился миром

Сине-бело-голубые провели благотворительный матч в Стамбуле — 2:2.

Российским клубам сейчас чрезвычайно сложно договориться о проведении товарищеского матча с зарубежными соперниками. Даже на сборах нашим часто отказывали, а иногда и отменяли уже анонсированные встречи. Поэтому каждая игра с сильным иностранным клубом для российского футбола особенно ценна.

«Зенит» это прекрасно понимает и активно двигается в данном направлении. В прошлом году сине-бело-голубые дважды сыграли с «Црвеной Звездой», месяц назад съездили в гости к лидеру чемпионата Ирана «Сепахану», а мартовскую паузу заполнили матчем с еще одним статусным соперником — «Фенербахче».

Вторая команда чемпионата Турции еще на прошлой неделе билась с «Севильей» за выход в четвертьфинал Лиги Европы, так что уровень противника был идеальным для оценки текущего состояния «Зенита» и, наверное, всего российского футбола. Но, конечно, для адекватной оценки требовались как минимум оптимальные составы.

Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

«Зенит» отправил в сборные Кузяева, Караваева, Алипа и Роберта Ренана. Сергеев все еще травмирован, а Кассьерра, Мостовой и Кержаков остались в Санкт-Петербурге. На выходе у сине-бело-голубых получилась куцая заявка даже с учетом молодежи. У «Фенербахче», разумеется, тоже вышли резервисты — достаточно сказать, что в основе появились сразу три футболиста молодежной команды.

Несмотря на это, атмосфера все равно напоминала официальный матч — игра привлекла около 15 тысяч зрителей, а «Зенит» постоянно освистывали при атаках. Это, впрочем, ни с чем не связано — болельщики «Фенербахче» всегда освистывают любых соперников, когда те находятся с мячом. А вот небольшая потасовка на трибунах может быть провокацией: в начале матча между болельщиками клубов разгорелся конфликт, который, правда, был оперативно погашен.

К этому моменту «Зенит» уже пропустил — Сутормин поскользнулся и потерял мяч у своей штрафной, а Яндаш наказал защитника за ошибку. В целом сине-бело-голубые стартовали плохо: мяч вообще не держался, а футболисты будто бы были шокированы свистом в их адрес. Но 21-я минута все исправила: Мантуан заработал пенальти, а Малком его реализовал.

На лидере «Зенита» стоит остановиться подробнее. Малком весь матч провел в роли центрфорварда и выглядел в ней органично: к примеру, на 18-й минуте он не реализовал выход один на один, а чуть позже забил с пенальти. Это тоже необычно: за всю карьеру Малком в официальных встречах исполнил всего четыре 11-метровых (забил два), все — еще за «Бордо». Этот точный удар в статистику не пойдет, ведь игра товарищеская, но последние неудачи игроков «Зенита» наводят на мысли, что следующий пенальти исполнять будет именно Малком.

Только в середине первого тайма сине-бело-голубые пришли в себя, наладили контроль мяча, но при этом едва не пропустили — в ворота Васютина был назначен пенальти, однако Жоау Педру попал в перекладину. А перед перерывом сине-бело-голубые забили в результате зрелищной комбинации — Малком ассистировал Клаудиньо, и тот изящным ударом вывел гостей вперед.

В перерыве Семак совершил три замены и переключил схему с 4-3-3 на 5-3-2. Дуэт форвардов выглядел непривычно — Мантуан и Малком. Зато за центр обороны стало спокойнее: если до перерыва «Зенит» допускал пожарные ситуации у своей штрафной, то во втором тайме моментов у ворот гостей стало заметно меньше. Да и темп упал из-за выросшего числа фолов (для благотворительного матча эта встреча вообще была слишком грубой).

В свою штрафную защитники «Зенита» перестали пускать оппонентов, но им это и не требовалось: на 68-й минуте 17-летний Бора Айдынлык дальним выстрелом сравнял счет. Одоевский мяча коснулся, но явно мог бы сыграть лучше. Следом, правда, он выручил команду и не позволил «Фенеру» забить третий мяч.

Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Удивительно, но на ничью даже в благотворительной встрече ни одна из команд не была согласна. Это было заметно по числу фолов, стычек, активности игроков и сведенным ногам. Однако арбитр все-таки зафиксировал счет 2:2. Но разве он важен? Главное, что клубы собрали средства для помощи пострадавшим от землетрясений в Турции. Именно с этой целью изначально и проводилась игра.