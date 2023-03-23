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Скандалы

23 марта, 23:10

На стадионе в Стамбуле произошел конфликт болельщиков «Зенита» и «Фенербахче». Что об этом известно?

Артем Белинин
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Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Подробности истории.

23 марта в Стамбуле прошел благотворительный матч — сыграли местный «Фенербахче» и питерский «Зенит». Благородная миссия, игра закончилась со счетом 2:2, нашлось место красивым голам и множеству единоборств — на поле всё было отлично. Но интересные события происходили не только на нем. В конце первого тайма на трибунах вспыхнул инцидент между болельщиками — как выяснилось, поссорились фанаты хозяев и «Зенита». В дело пришлось вмешаться полиции и отвести питерцев на отдельный сектор.

Пресс-служба «Зенита» объяснила все так: «Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизовано вели на отдельную трибуну. По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче», очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент. Клубы находились в тесном контакте, встреча прошла без дальнейших происшествий, наших болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне».

По данным корреспондента «СЭ» на матче, конфликт начался после того, как болельщики «Зенита» начали скандировать «Россия».

Капитаны &laquo;Фенербахче&raquo; и &laquo;Зенита&raquo; перед благотворительным матчем. «Зенит»: ничья на евровыезде. Спарринг с «Фенербахче» завершился миром

Но остаются вопросы — куда вели болельщиков в разгар игры? А если привели туда с самого начала, то почему потасовка вспыхнула не сразу? Почему скандирования спровоцировали конфликт?

Впрочем, член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки не видит поводов для беспокойства. «Был небольшой инцидент, но уже все хорошо. «Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», — сказал он «СЭ».

По сообщениям турецкой прессы, этот же Баки в компании коллеги Ахмета Кетенчи и президента «Фенербахче» Али Коча сразу же после инцидента пошел успокаивать трибуны. А турецкий журналист Мехмет Озджан вообще сказал следующее: «Драка на матче «Зенита»? Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Они будут играть через 10 дней. Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было».

Товарищеские матчи. Клубы.
23 мар, 19:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
2:2
Зенит

Однако уже после игры стало известно, что несколько болельщиков питерского клуба все-таки были задержаны полицией. Что с ними сейчас — неизвестно, а «Зенит» находится в контакте с «Фенербахче», чтобы установить детали.

Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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