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Судейство

Сегодня, 09:26

Бригада Сергея Карасева будет судить товарищеский матч Узбекистан — Казахстан

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сергей Карасев назначен главным арбитром товарищеского матча Узбекистан — Казахстан, сообщает Championat.Asia.

Ассистентами Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Матч Узбекистан — Казахстан состоится 16 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Спустя четыре дня узбекская команда сыграет против сборной России на этой же арене.

Бригада Сергея Карасева будет работать на матче международного уровня впервые с февраля нынешнего года.

Источник: https://championat.asia/uz/news/ozbekiston-va-qozogiston-oyinini-rossiyalik-hakamlar-brigadasi-boshqarib-boradi
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Сергей Карасев (судья)
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