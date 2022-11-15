Бригада Сергея Карасева будет судить товарищеский матч Узбекистан — Казахстан

Сергей Карасев назначен главным арбитром товарищеского матча Узбекистан — Казахстан, сообщает Championat.Asia.

Ассистентами Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Матч Узбекистан — Казахстан состоится 16 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Спустя четыре дня узбекская команда сыграет против сборной России на этой же арене.

Бригада Сергея Карасева будет работать на матче международного уровня впервые с февраля нынешнего года.