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Сегодня, 09:00

Защитник «Кубани» Жилов о победе над «Навбахором»: «Все направлено на подготовку к весенней части, идет тяжелая работа»

Защитник «Кубани» Жилов прокомментировал победу над «Навбахором»
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Защитник «Кубани» Ислам Жилов прокомментировал «СЭ» победу над узбекистанским «Навбахором» (1:0) в товарищеской игре.

«Конечно, приятно одержать победу. Игра есть игра, какая бы она ни была, товарищеская на сборах или официальная в чемпионате. Тем более соперник у нас был достаточно серьезный, участник азиатской Лиги чемпионов. Естественно, пока и наши кондиции, и наши действия далеки от идеала. Все-таки основная задача — это подготовиться к весенней части чемпионата. Сейчас все усилия направлены именно на это, идет тяжелая работа, все понимают ее важность. Однако победы даже в контрольных играх однозначно добавляют позитива и влияют на настроение. Это бесспорно», — сказал Жилов «СЭ».

Узбекистанский «Навбахор» является участником Лиги чемпионов Азии. В середине февраля команда сыграет в 1/8 финала против «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии.

По итогам первой части сезона «Кубань» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Мелбет первой лиги, набрав 20 очков в 20 матчах.

ФК Кубань
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