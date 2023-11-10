Нагельсманн признался, что с нетерпением ждет матчей сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что с нетерпением ждет предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«На стадионе в Берлине будет много турецких болельщиков, а против Австрии — это будет дерби, очень престижная игра. В Вене будет необыкновенная атмосфера», — цитирует Нагельсманна DFB.

Германии с Турцией сыграет 18 ноября в товарищеском матче, а второй поединок с Австрией пройдет 21 ноября.