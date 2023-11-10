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Сегодня, 16:17

Нагельсманн признался, что с нетерпением ждет матчей сборной Германии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что с нетерпением ждет предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«На стадионе в Берлине будет много турецких болельщиков, а против Австрии — это будет дерби, очень престижная игра. В Вене будет необыкновенная атмосфера», — цитирует Нагельсманна DFB.

Германии с Турцией сыграет 18 ноября в товарищеском матче, а второй поединок с Австрией пройдет 21 ноября.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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