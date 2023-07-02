В Федерации футбола Турции рассказали о возможности проведения товарищеской игры с Россией

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар оценил возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

«Для сборной Турции невозможно будет сыграть товарищеский матч с командой России в сентябре. У нас уже есть запланированные даты матчей ФИФА: 8 сентября — игра отбора Евро-2024 против Армении, а 12 сентября — товарищеская встреча с Японией. Возможно ли организовать матч со сборной России в будущем? Пока сложно рассуждать на эту тему и сказать, возможно это или нет», — цитирует Тозара Sport24.

9 июня стало известно, что сборная России осенью может провести товарищеский матч с национальной командой Катара. Позже РФС подтвердил эту информацию.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.