Игрок «Нефтчи» Салданья: «Только хорошие слова могу сказать о русских»

Форвард «Нефтчи» Матеус Салданья рассказал о первом впечатлении от России, куда азербайджанская команда приехала для участия в предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер.

«Когда сказали, что поедем играть в турнире в Россию, о политике вообще не думал, потому что не хочу смешивать ее со спортом. К поезде в Россию отнесся позитивно. Первое впечатление — люди гостеприимно нас приняли. Только хорошие слова могу сказать о русских», — цитирует Салданью Sport24.

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче «Кубка PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. В этой встрече Салданья отметился забитым голом.