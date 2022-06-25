В «Динамо» не исключили, что Овечкин еще может сыграть в будущем за футбольный клуб

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин не исключил, что знаменитый хоккеист Александр Овечкин в будущем может еще сыграть за московский клуб.

25 июня Овечкин в качестве капитана выведет команду на товарищеский матч против команды «Амкал», которая составлена из блогеров.

— Мы открыты ко всему новому, как вы видите. Футбол для нас — это не только конкурентный вид спорта, но это часть развлекательной индустрии. Мы играем в футбол ради зрителей, ради аудитории. Одна из наших задач: расширение аудитории.

— Это будет единственный матч Овечкина за «Динамо»?

— Это первый матч Овечкина за «Динамо». Единственный он будет или нет, покажет только время.

— Вы много привлекаете селебрити на мероприятия, вы кому-то из них платите или это все бартер?

— Мы никому из них не платим за то, чтобы они приходили к нам на стадион. У нас замечательно работает служба по привлечению знаменитостей. Ее возглавляет Сабина Шох. Дальнейшие коллаборации, концерты могут проходит на какой-то коммерческой основе.