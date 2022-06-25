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Сегодня, 19:35

Главный тренер «Амкала» поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал настрой команды на товарищеский матч против «Динамо».

— Сегодня крутой матч. Это здорово, команда заслужила своей игрой такой матч. Думаю, что будет сегодня настоящее шоу.

— Какие установки вы дали сегодня команде по поводу Овечкина?

— Никаких. Играть поплотнее.

— Можно его бить по ногам?

— Ну, если он выходит играть. Нельзя говорить «можно бить по ногам». Футбол — мужская игра, все бывает. Но специально никто этого делать не будет.

— Скажу по секрету, что коэффициент 50, что Овечкин получит красную карточку. Вы можете попросить, чтобы кто-нибудь это спровоцировал?

— Нет, к сожалению, такого делать не буду.

— Какие ожидания?

— Жду хороший матч, хорошую игру, чтобы зрители и футболисты получили удовольствие. Также чтобы это было великолепное шоу.

Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.

Александр Овечкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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