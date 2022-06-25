Главный тренер «Амкала» поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Динамо»
Главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал настрой команды на товарищеский матч против «Динамо».
— Сегодня крутой матч. Это здорово, команда заслужила своей игрой такой матч. Думаю, что будет сегодня настоящее шоу.
— Какие установки вы дали сегодня команде по поводу Овечкина?
— Никаких. Играть поплотнее.
— Можно его бить по ногам?
— Ну, если он выходит играть. Нельзя говорить «можно бить по ногам». Футбол — мужская игра, все бывает. Но специально никто этого делать не будет.
— Скажу по секрету, что коэффициент 50, что Овечкин получит красную карточку. Вы можете попросить, чтобы кто-нибудь это спровоцировал?
— Нет, к сожалению, такого делать не буду.
— Какие ожидания?
— Жду хороший матч, хорошую игру, чтобы зрители и футболисты получили удовольствие. Также чтобы это было великолепное шоу.
Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.