«Уфа» сыграла вничью с «Судувой» в товарищеском матче
20:09
«Уфа» сыграла вничью с «Судувой» в товарищеском матче — 1:1. Матч состоялся на стадионе гимнастического клуба «Зенон» в Ларнаке (Кипр).
Единственный гол в составе уфимцев забил полузащитник Даниил Фомин с пенальти. Примечательно, что на 90 минуте матча голкипер «Уфы» Александр Беленов отбил 11-метровый удар.
Товарищеские матчи. Клубы
«Уфа» — «Судува» — 1:1 (0:1)
Голы: Тадич, 40 (0:1), Фомин, 79 — с пенальти (1:1).
5 февраля. Ларнака. Стадион гимнастического клуба «Зенон».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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