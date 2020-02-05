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«Уфа» сыграла вничью с «Судувой» в товарищеском матче

20:09
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«Уфа» сыграла вничью с «Судувой» в товарищеском матче — 1:1. Матч состоялся на стадионе гимнастического клуба «Зенон» в Ларнаке (Кипр).

Единственный гол в составе уфимцев забил полузащитник Даниил Фомин с пенальти. Примечательно, что на 90 минуте матча голкипер «Уфы» Александр Беленов отбил 11-метровый удар.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Судува» — 1:1 (0:1)

Голы: Тадич, 40 (0:1), Фомин, 79 — с пенальти (1:1).

5 февраля. Ларнака. Стадион гимнастического клуба «Зенон».

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