Товарищеский матч между Англией и Данией могут отменить

Датский футбольный союз сообщил, что товарищеская встреча против сборной Англии может не состояться из-за коронавируса.

Матч должен пройти на «Уэмбли» 27 марта. Также под угрозой отмены встреча датчан с Фарерскими островами (27 марта).

Ранее стало известно, что сборная России проведет контрольные матчи с Молдавией и Швецией без зрителей. Также при пустых трибунах пройдут матчи Германия — Италия, Польша — Украина и Польша — Финляндия.