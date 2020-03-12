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Товарищеский матч между Англией и Данией могут отменить

14:09
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Датский футбольный союз сообщил, что товарищеская встреча против сборной Англии может не состояться из-за коронавируса.

Матч должен пройти на «Уэмбли» 27 марта. Также под угрозой отмены встреча датчан с Фарерскими островами (27 марта).

Ранее стало известно, что сборная России проведет контрольные матчи с Молдавией и Швецией без зрителей. Также при пустых трибунах пройдут матчи Германия — Италия, Польша — Украина и Польша — Финляндия.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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