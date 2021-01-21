Пресс-служба «Химок» опубликовала обзор товарищеского матча против «Радника» (4:3) на сборах в Турции.

Хет-трик в составе российской команды оформил Мохамед Конате. Еще один мяч провел Резиуан Мирзов.

Товарищеский матч

«Химки» (Россия) — «Радник» (Сербия) — 4:3 (4:1)

Голы «Химок»: Конате, 26 — с пенальти (1:0). Конате, 29 (2:0). Мирзов, 34 (3:0). Конате, 43 (4:0).

«Химки»: Лантратов (Хомич, 46), Идову (Тихонов, 62), Тихий (Волков, 62), Данилкин, Филин (Ермилов, 65), Глушаков (Могилевец, 62), Кухарчук (Корян, 46), Мирзов (Дядюн, 62), Трошечкин (Камышев, 46), Боженов (Алиев, 62), Конате (Себаи, 46).

После первой части сезона подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 22 очками.