«Торпедо» проиграло «Краснодару-2» в товарищеском матче

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«Торпедо» проиграло «Краснодару-2» в товарищеском матче на зимних сборах. Игра прошла в Турции. Победный гол забил форвард Рустам Халназаров.

Товарищеский матч

«Торпедо» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:1)

Гол: Халназаров, 19.

«Торпедо» (стартовый состав): Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Енин, Савич, Лебеденко, Караев, Данилин.

Сегодня, 2 февраля, московский клуб проведет товарищеский матч с «Нефтехимиком». Начало — в 17.30 мск.