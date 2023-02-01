В Румынской федерации футбола отреагировали на ситуацию с отказом «Оцелула» от товарищеского матча с «Енисеем»

Пресс-атташе Румынской федерации футбола Кэтэлин Попеску высказался о том, что «Оцелул» был вынужден отказаться от товарищеского матча против «Енисея».

«У меня нет информации такого рода», — цитирует Попеску Sport24.

Ранее в «Енисее» заявили о том, что «Оцелул» отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии.

В Турции у «Енисея» с 25 января по 10 февраля проходит второй сбор, на котором планировалось сыграть 5 контрольных матчей.