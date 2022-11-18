Тарханов оценил игру сборной России в матче против Таджикистана

Известный Российский тренер Александр Тарханов оценил игру сборной России против Таджикистана (0:0) и работу главного тренера Валерия Карпина.

«Конечно, матч получился неоднозначным. Все ждали победы сборной России, но не получилось. Сейчас задача номер один для Карпина — посмотреть на молодежь, обновление состава. Мы должны быть готовы к возвращению на международную арену. Что касается Таджикистана, то они провели очень хороший матч. Сейчас все команды научились обороняться, все тактически действуют грамотно. Поэтому и возникли вчера проблемы со вскрытием обороны Таджикистана. Только Пиняев за счет индивидуального мастерства пытался что-то создавать. Не нужно сейчас критиковать сборную. Всегда проще сказать, что сборная — говно! Карпин строит команду на перспективу», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

В следующем матче сборная России встретится со сборной Узбекистана 20 ноября (15.00 мск).