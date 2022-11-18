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Сегодня, 11:21

Голкипер сборной Таджикистана Ятимов рассказал о желании выступать в РПЛ

Виктория Кравченко
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Вратарь сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов прокомментировал результат товарищеского матча против России (0:0). Он также рассказал о желании выступать в клубе РПЛ.

«По каким-то моментам Россия давила больше, но наши трибуны, думаю, сильно повлияли на соперника. Мы 18 месяцев не играли у себя дома, нас хорошо приняли. Тренер нас поздравил с неплохим результатом, не проиграли — уже хорошо. Надеюсь, на 1-2 строчки нас повысят в рейтинге ФИФА.

Я родился в России. Кстати, я мог бы перейти в «Ростов» в конце 2019 года, меня звал Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за «Торпедо», которое сейчас идет на последнем месте. Я готов", — цитирует Ятимова «РБ Спорт».

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-sbornoj-tadzhikistana-hochu-igrat-v-rpl-gotov-vy-stupat-dazhe-za-torpedo/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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