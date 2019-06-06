США проиграли Ямайке, Гондурас ушел от поражения в матче с Парагваем

Сборная США проиграла команде Ямайки в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил нападающий "Домжале" Шамар Николсон.

В другой встрече Парагвай и Гондурас сыграли вничью (1:1). Парагваец Оскар Кардосо с пенальти на 15-й минуте открыл счет. Гондурасцы отыгрались в конце второй половины.

Товарищеский матч

США – Ямайка – 0:1 (0:0)

Гол: Николсон, 60.

Судья: Уорд (Сент-Киттс и Невис).

Вашингтон. Стадион "Ауди Фил".

Парагвай - Гондурас - 1:1 (1:0)

Голы: Кардосо, 15 - с пенальти (1:0). Фигероа, 75 (1:1).

Судья: Гамбоа (Чили).

Сьюдад дель Эсте. Стадион "Антонио Аранда".