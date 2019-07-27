Симеоне оценил новичка Феликса. Португальский вундеркинд поучаствовал в разгроме "Реала"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после разгромной победы над "Реалом"​ в матче международного кубка чемпионов (7:3) оценил действия новичка команды 19-летнего португальского полузащитника Жоау Феликса.

- С его чтением игры он предпочтительнее смотрится на позиции под нападающими, - цитирует Goal.com Симеоне.- А вообще с таким талантом и стремлением к росту он может играть везде.

На счету португальца в этом матче гол и две результативные передачи. "Атлетико" в начале июля подписал с Феликсом 7-летний контракт. Сумма трансфера составила 126 миллионов евро – четвертое место в топ-10 самых дорогих продаж в истории футбола.

В сезоне 2018/19 футболист дебютировал за первую команду "Бенфики" и стал самым юным игроком в истории клуба, добравшимся до отметки в 10 забитых мячей. Также он стал самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы.

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