Щербаченко: «У «Зенита» сегодня есть большие проблемы с дисциплиной при действиях в обороне»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко отреагировал на поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» в матче «Кубка PARI Премьер» (1:2).

«Насколько я знаю, «Црвена Звезда» тренировалась побольше, а «Зенит» собрался только за неделю до этого турнира. Не стоит сейчас оценивать питерцев так, как будто чемпионат России не заканчивался, а продолжается, требовать от них той же игры, той же формы, того же рисунка и того же результата, что в официальных матчах. Видно, что «Зенит» еще далек от оптимальной формы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

Специалист отметил, что у сине-бело-голубых есть проблемы с дисциплиной при действиях в обороне.

«У «Зенита» сегодня есть большие проблемы в дисциплине при действиях в обороне. Они всегда в какой-то мере были из-за того, что бразильцы где-то недоигрывали, фестивалили и так далее. Но сейчас они стали явными. Если не акцентировать на этом внимание на подготовительном этапе, то потом у команды возникнут сложности по ходу сезона», — добавил он.

9 июля «Зенит» сыграет с «Фенербахче». Турнир «Кубок PARI Премьер» проходит в Санкт-Петербурге.