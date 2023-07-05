Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Игры
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 11:58

Семшов: «Поражение от «Црвены звезды» не показывает, что «Зенит» становится слабее в условиях изоляции»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал поражение петербуржцев от «Црвены звезды» (1:2) на «Кубке PARI Премьер».

«Поражение не показывает, что уровень «Зенита» становится слабее в условиях изоляции от международных соревнований. «Зенит» преследует свои цели — готовится к чемпионату России и Суперкубку, как и «Црвена звезда». Безусловно, если ты участвуешь в турнире, то всегда хочешь победить, но не любой ценой в данной ситуации», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.

Источник: Metaratings
Игорь Семшов
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
1
0
Читайте также
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Николаев: «В первом тайме «Зенит» был сильнее»
Новости
RSS RSS
Все новости