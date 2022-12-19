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Сегодня, 16:08

Сборная Казахстана может отменить турецкий сбор в феврале

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о подготовке к сборам команды в феврале.

Ранее Адиев сообщал, что национальная команды планирует провести учебно-тренировочный сбор в Турции в феврале и на данный момент ищет спарринг-партнера.

«Пока вопрос подвис даже с товарищеской игрой. Возможно, ее и не будет. Может быть, сыграть с каким-нибудь клубом? Хотелось бы все-таки сыграть со сборной. Мы все равно хотели бы провести сбор в Турции, но очень сложно собрать футболистов. Понятно, можно взять игроков в Казахстане, но есть футболисты в России и Европе. Есть вероятность, что в феврале сбора вообще не будет? Конечно, есть», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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