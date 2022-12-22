Голы Джеко и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Реджиной» в товарищеском матче

«Интер» на выезде обыграл «Реджину» в товарищеском матче — 2:0.

Оба мяча были забиты в концовке второго тайма: на 80-й минуте встречи счет открыл нападающий черно-синих Эдин Джеко. Через семь минут ворота «Реджины» поразил форвард Ромелу Лукаку, установив окончательный счет в матче.

«Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков. «Реджина» располагается на 2-й строчке в серии В.

«Интер» проведет еще один товарищеский матч — с «Сассуоло» 29 декабря.