Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 22:44

Голы Джеко и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Реджиной» в товарищеском матче

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Интер» на выезде обыграл «Реджину» в товарищеском матче — 2:0.

Оба мяча были забиты в концовке второго тайма: на 80-й минуте встречи счет открыл нападающий черно-синих Эдин Джеко. Через семь минут ворота «Реджины» поразил форвард Ромелу Лукаку, установив окончательный счет в матче.

«Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков. «Реджина» располагается на 2-й строчке в серии В.

«Интер» проведет еще один товарищеский матч — с «Сассуоло» 29 декабря.

Ромелу Лукаку
Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реджина
0
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Казахстана может отменить турецкий сбор в феврале
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости