Сборная Бразилии сыграла вничью с Сенегалом (1:1) в товарищеском матче. В составе пентакампеонов отличился нападающий Роберту Фирмину.

У Сенегала единственный гол забил нападающий Фамара Дьедиу, реализовав 11-метровый удар.

Матч Бразилия — Сенегал проходил в Сингапуре.

Товарищеский матч

Бразилия — Сенегал — 1:1 (1:1)

Голы: Роберту Фирмину, 9 (1:0). Дьедиу, 45+1 — с пенальти (1:1).

Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Сандру (Лоди, 79), Маркиньюс, Коутинью (Ришарлисон, 72), Каземиру, Артур (Матеус Энрике, 68), Неймар, Роберту Фирмину (Эвертон, 59), Габриэл Жезус (Лоди, 79).

Сенегал: Гомис, Гассама, Кулибали, Коли, Куяте (С.Сарр, 66), Гей (Н`Диай, 79), Сане, Мане, Дьедиу (А.Диалло, 78), И.Сарр (Тиуб, 90), Диатта.

Предупреждения: Маркиньюс, 45. Куяте, 50. Кулибали, 67. Сандру, 71.

10 октября. Сингапур. Стадион Национальный.