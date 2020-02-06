«Рубин» крупно обыграл «Войводину» в товарищеском матче

«Рубин» уверенно обыграл «Войводину» в товарищеском матче на сборах со счетом 3:0. В составе российской команды отличились защитник Олег Данченко, полузащитника Дарко Евтича, а также защитник Карл Старфельт.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Войводина» — 3:0 (1:0)

Голы: Данченко, 44 (1:0). Евтич, 59 (2:0). Старфельт, 88 (3:0).

«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Старфельт, Данченко (Башкиров, 46), Сантос (Могилевец, 60), Кварацхелия (Бакаев, 46), Евтич, Зуев, Абильдгор (Тарасов, 60), Иг.Коновалов (Гранат, 60), Давиташвили (Макаров, 46), Игнатьев.

6 февраля.