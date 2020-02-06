«Рубин» крупно обыграл «Войводину» в товарищеском матче
16:59
«Рубин» уверенно обыграл «Войводину» в товарищеском матче на сборах со счетом 3:0. В составе российской команды отличились защитник Олег Данченко, полузащитника Дарко Евтича, а также защитник Карл Старфельт.
Товарищеские матчи. Клубы
«Рубин» — «Войводина» — 3:0 (1:0)
Голы: Данченко, 44 (1:0). Евтич, 59 (2:0). Старфельт, 88 (3:0).
«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Старфельт, Данченко (Башкиров, 46), Сантос (Могилевец, 60), Кварацхелия (Бакаев, 46), Евтич, Зуев, Абильдгор (Тарасов, 60), Иг.Коновалов (Гранат, 60), Давиташвили (Макаров, 46), Игнатьев.
6 февраля.
Есть победа! Уверенно обыгрываем «Войводину» — 3:0 ??#РубиновыеСборы | #РубинВойводина pic.twitter.com/qdyr27cbPn— «Рубин» Казань (@fcrk) February 6, 2020
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