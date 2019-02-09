Роша и Айртон - в старте "Спартака" на матч со "Слованом"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч с братиславским "Слованом". С первых минут встречу начнут бразильские футболисты красно-белых: форвард Педро Роша и защитник Айртон.

Состав "Спартака": Селихов - Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов - Глушаков, Зобнин, Ханни - Зе Луиш, Адриану, Роша.

Запасные: Максименко, Комбаров, Кутепов, Гапонов, Гулиев, Фернанду, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Полубояринов, Ташаев, Мелкадзе.

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