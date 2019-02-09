Роша и Айртон - в старте "Спартака" на матч со "Слованом"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч с братиславским "Слованом". С первых минут встречу начнут бразильские футболисты красно-белых: форвард Педро Роша и защитник Айртон.
Состав "Спартака": Селихов - Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов - Глушаков, Зобнин, Ханни - Зе Луиш, Адриану, Роша.
Запасные: Максименко, Комбаров, Кутепов, Гапонов, Гулиев, Фернанду, Глушенков, Игнатов, Ломовицкий, Полубояринов, Ташаев, Мелкадзе.
📋 Олег Георгиевич назвал стартовый состав на матч #СпартакСлован– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 февраля 2019 г.
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🕕 18:00 (мск)
📺 https://t.co/NYRkLvY4Oq
📱 мобильное приложение #Спартак
🎙 Алексей @azzazello71 Золин#КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/P7nEe7yZsI
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