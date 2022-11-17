Португалия разгромила Нигерию. Роналду не играл

Сборная Португалии крупно выиграла у Нигерии в товарищеском матче — 4:0.

В первом тайме полузащитник Бруну Фернандеш оформил дубль. После перерыва голами отметились Гонсалу Рамос и экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. На 81-й минуте нигерийцы могли отыграть один мяч, но Эммануэль Деннис не реализовал пенальти.

Нападающий португальской команды Криштиану Роналду эту встречу пропустил из-за проблем с желудком.

Сборная Португалии готовится к чемпионату мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Португальцы сыграют в группе H с Уругваем, Ганой и Кореей. Сборная Нигерии не пробилась на турнир.