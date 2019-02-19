Помазун и Обляков - в старте ЦСКА на матч с "Картахеной"

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против испанского клуба "Картахена". С первых минут встречу начнут голкипер Илья Помазун и хавбек Иван Обляков.
Состав ЦСКА: Помазун - Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон - Обляков, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Сигурдссон - Чалов.
Наш состав на матч #КартахенаЦСКА!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.
Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, @HordurM34, Обляков, Ахметов, Влашич, Дзагоев, @arnorsigurdsson, Чалов pic.twitter.com/CQy79rSllB
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров.
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