«Ростов» обыграл «Марбелью» в контрольном матче

«Ростов» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Испании одержал победу над местной «Марбельей» (3:1).

Голами в составе ростовчан отличились Кенто Хасимото, Георгий Махатадзе и Александр Павловец.

На третьей минуте матча был удален вратарь «Ростова» Егор Бабурин за нарушение правил на форварде соперника во время выхода один на один. Его место в воротах занял Максим Рудаков.

Ростовчане после первой части сезона занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 32 очками.

Товарищеские матчи. Клубы

«Марбелья» — «Ростов» — 1:3 (0:1)

Голы: Хасимото, 15 (0:1). ?, 53 (1:1). Махатадзе, 72 (1:2). Павловец, 81 (1:3).

«Ростов»: Бабурин (Рудаков, 3), Осипенко (Козлов, 46), Поярков (Алеесами, 46), Хаджикадунич (Павловец, 46), Ковалев (Лангович, 30. Мухин, 46. Рукас, 68), Хасимото (Сохиев, 30. Еременко, 46), Альмквист (Байрамян, 46), Гигович (Махатадзе, 46), Полоз (Тугарев, 46), Обухов (Норманн, 46. Глебов, 68), Сухомлинов (Турищев, 46).

Предупреждение: Обухов, 40.

Удаление: Бабурин (Ростов), 3.

28 января.