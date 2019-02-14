"Оренбург" разгромил "Сиони"

"Оренбург" с разгромным счетом победил грузинский "Сиони" в товарищеском матче (4:0). Голами отметились хавбек Рикарду Алвеш, защитники Никита Маляров и Михаил Сиваков, а также форвард Андрей Козлов.

Бело-синие занимают 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 22 очка после 16 туров.

Товарищеские матчи

"Оренбург" - "Сиони" - 4:0 (0:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 52 (1:0). Маляров, 60 - с пенальти (2:0). Сиваков, 78 (3:0). А.В.Козлов, 86 (4:0).

"Оренбург": Фролов, Андреев (Сиваков, 46), Ойеволе (Маляров, 46), Малых (С.Козлов, 46), Терехов (Самошников, 46), Бегич (Бреев, 46), Чиркин (Рикарду Алвеш, 46), Афонин (Бидловский, 46), Кулишев (А.В.Козлов, 46), Сутормин (Чуканов, 46), Мишкич (Галаджан, 46).

14 февраля. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena".

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