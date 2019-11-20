Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Никола Влашич — о травме: «Подумал, что что-то серьезное, но сейчас мне так не кажется»

00:03

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал свое повреждение в товарищеском матче с Грузией (2:1). Хавбек ЦСКА был заменен в середине второго тайма.

— Соперник скользил в подкате, — цитирует dnevnik.hr Влашича. — Это было ненамеренно. Он попал мне в опорную ногу. Я подумал, что что-то серьезное, но сейчас мне так не кажется. Нужно сделать рентген.

— Не перелом?

— Не думаю. Видите, я хожу. Надеюсь, ничего серьезного.

— Как оцените матч?

— Думаю, мы играли лучше и должны были забить больше.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир