Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал свое повреждение в товарищеском матче с Грузией (2:1). Хавбек ЦСКА был заменен в середине второго тайма.

— Соперник скользил в подкате, — цитирует dnevnik.hr Влашича. — Это было ненамеренно. Он попал мне в опорную ногу. Я подумал, что что-то серьезное, но сейчас мне так не кажется. Нужно сделать рентген.

— Не перелом?

— Не думаю. Видите, я хожу. Надеюсь, ничего серьезного.

— Как оцените матч?

— Думаю, мы играли лучше и должны были забить больше.