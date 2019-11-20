Никола Влашич — о травме: «Подумал, что что-то серьезное, но сейчас мне так не кажется»
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал свое повреждение в товарищеском матче с Грузией (2:1). Хавбек ЦСКА был заменен в середине второго тайма.
— Соперник скользил в подкате, — цитирует dnevnik.hr Влашича. — Это было ненамеренно. Он попал мне в опорную ногу. Я подумал, что что-то серьезное, но сейчас мне так не кажется. Нужно сделать рентген.
— Не перелом?
— Не думаю. Видите, я хожу. Надеюсь, ничего серьезного.
— Как оцените матч?
— Думаю, мы играли лучше и должны были забить больше.
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