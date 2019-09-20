Неймар вызван в сборную Бразилии на матчи с Сенегалом и Нигерией

Стал известен состав сборной Бразилии на товарищеские матчи с Сенегалом и Нигерией. В национальную команду вызван форвард «ПСЖ» Неймар. Из-за дисквалификации и травмы он пропустил старт сезона и на данный момент провел только одну игру против «Страсбура», в которой забил единственный мяч.

Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»), Сантос («Атлетику Паранаэнсе»);

Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данилу, Алекс Сандру (оба — «Ювентус», Италия), Ренан Лоди («Атлетико», Испания), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба — «ПСЖ», Франция), Эдер Милитау («Реал», Испания), Родриг Кайю («Фламенго»);

Полузащитники: Каземиру («Реал», Испания), Артур («Барселона», Испания), Фабинью («Ливерпуль», Англия), Матеус Энрике («Гремиу»), Фпилиппе Коутинью («Бавария», Германия), Лукас Пакета («Милан», Италия);

Нападающие: Эвертон («Гремиу»), Роберту Фирмину («Ливерпуль», Англия), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Ричарлисон («Эвертон», Англия), Неймар («ПСЖ», Франция), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия).

Игры Бразилии с Сенегалом и Нигерией пройдут в Сингапуре 10 и 13 октября.