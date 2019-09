Неймар в первой игре в сезоне отметился результативной передачей

Сборная Бразилии в товарищеском матче в начале второго тайма уступает команде Колумбии — 1:2. Встреча проходит в США. В стартовом составе бразильцев вышел нападающий «ПСЖ» Неймар, который отметился результативной передачей на Каземиру.

Casemiro's goal for Brazil with a bullet header from Neymar's corner kick. #BRAxCOL pic.twitter.com/5cNYoTeRJW