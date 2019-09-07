Неймар в первой игре в сезоне отметился результативной передачей

Сборная Бразилии в товарищеском матче в начале второго тайма уступает команде Колумбии — 1:2. Встреча проходит в США. В стартовом составе бразильцев вышел нападающий «ПСЖ» Неймар, который отметился результативной передачей на Каземиру.

Casemiro's goal for Brazil with a bullet header from Neymar's corner kick. #BRAxCOL pic.twitter.com/5cNYoTeRJW — Roro O'Monstro.(tm) (@Roromeo_MUFC10) September 7, 2019

Напомним, Неймар получил разрыв связки лодыжки в товарищеской встрече с Катаром 6 июня, из-за чего пропустил Кубок Америки. Это его первый выход на поле после повреждения.