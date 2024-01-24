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Сергеев — о победе «Зенита» над «Чонбук Моторс»: «Ничья в первом тайме ни о чем не говорит. Мы — команда, а общий счет — 5:1»

Сергеев объяснил, что в победе «Зенита» над «Чонбук Моторс» участвовали оба состава
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над «Чонбук Моторс» из Южной Кореи (5:1) в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

«Мы решали свою задачу, играли по 45 минут, наигрывали свои связи, соперник — свои, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — У них хорошая команда, очень агрессивная, бегут в атаку, прессингуют и на мяче тоже хороши. Думаю, получился хороший спарринг, каждая команда сделала свои выводы. Будем двигаться дальше и разбирать: что получилось, а что нет. То, что счет после первого тайма был ничейным — ни о чем не говорит. Просто так получилось — мы реализовали моменты. Мы — команда, а общий счет — 5:1. Каждый состав внес одинаковый вклад в победу. Это сборы, у нас впереди еще большой этап подготовки, так что спокойно относимся к происходящему. Мы просто выходим и делаем свою работу. Тренерский штаб говорит установку на игру, мы ее выполняем и двигаемся только вперед».

Также форвард питерцев рассказал о новичках команды.

«Педро, Артур, и Нино — хорошие ребята. Конечно, им еще нужно время для того, чтобы окончательно втянуться, но оно у них будет. Я думаю, что за сборы мы наиграем связи, а дальше тренеры будут выбирать, кто будет играть», — отметил Сергеев.

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Зенит
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
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