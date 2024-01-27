«Спартак-2» проиграл «Женису» в первом матче после возрождения
«Спартак-2» в товарищеском матче уступил «Женису» из Казахстана — 0:1.
Единственный гол забил вингер казахстанского клуба Галымжан Кенжебек.
В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.
Товарищеский матч
«Спартак-2» (Россия) — «Женис» (Казахстан) — 0:1.
Гол: Галымжан Кенжебек
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