«Спартак-2» проиграл «Женису» в первом матче после возрождения

«Спартак-2» в товарищеском матче уступил «Женису» из Казахстана — 0:1.

Единственный гол забил вингер казахстанского клуба Галымжан Кенжебек.

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Товарищеский матч

«Спартак-2» (Россия) — «Женис» (Казахстан) — 0:1.

Гол: Галымжан Кенжебек