Игроки сборной Аргентины высмеяли Бразилию после победы в Финалиссиме. Неймар сразу же ответил

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар высмеял бурное празднование игроков сборной Аргентины после победы в Финалиссиме над Италии (3:0).

Как сообщает ESPN, футболисты сборной Аргентины в раздевалке пели песню о победе над Бразилией на стадионе в Рио-де-Жанейро в финале Кубка Америки-2021.

«Бразилеро, что случилось? Месси отправился в Рио и выиграл Кубок», — пели аргентинцы.

В ответ на это, Неймар в свой соцсети раскритиковал поведение футболистов.

«Вы что выиграли чемпионат мира?» — написал бразилец.

1 июня в матче Финалиссимы-2022 Аргентина разгромила Италию — 3:0. Лучшим игроком встречи признали Лионеля Месси.