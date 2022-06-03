Игроки сборной Аргентины высмеяли Бразилию после победы в Финалиссиме. Неймар сразу же ответил
Неймар ответил на обидные кричалки игроков сборной Аргентины
Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар высмеял бурное празднование игроков сборной Аргентины после победы в Финалиссиме над Италии (3:0).
Как сообщает ESPN, футболисты сборной Аргентины в раздевалке пели песню о победе над Бразилией на стадионе в Рио-де-Жанейро в финале Кубка Америки-2021.
«Бразилеро, что случилось? Месси отправился в Рио и выиграл Кубок», — пели аргентинцы.
В ответ на это, Неймар в свой соцсети раскритиковал поведение футболистов.
«Вы что выиграли чемпионат мира?» — написал бразилец.
1 июня в матче Финалиссимы-2022 Аргентина разгромила Италию — 3:0. Лучшим игроком встречи признали Лионеля Месси.
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