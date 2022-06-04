Араухо рассказал о своем состоянии после замены в товарищеском матче Уругвая против Мексики

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо рассказал, почему покинул поле на 30-й минуте товарищеского матча с национальной командой Мексики (3:0).

«Обидно, что пришлось покинуть поле из-за некоторых проблем, но все уже хорошо. Всегда сохраняем позитивный настрой и продолжаем работать над собой перед важным турниром», — написал Араухо в своих соцестях.

В мае 2022 года футболист получил сотрясение мозга в матче 36-го ла лиги с «Сельтой» (3:1). Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.