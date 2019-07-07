"Монако" без Головина крупно проиграл команде из второго дивизиона чемпионата Бельгии

"Монако" в товарищеском матче уступил "Локерену" (0:5), который в прошлом сезоне вылетел из элитного дивизиона чемпионата Бельгии.

Отметим, что монегаски играли без ряда ведущих футболистов, в том числе полузащитника сборной России Александра Головина.

Товарищеский матч

"Локерен" (Бельгия) – "Монако" (Франция) – 5:0 (3:0)​

Голы: Хайрич, 21 - с пенальти (1:0). Мбайо, 31 (2:0). Хайрич, 40 (3:0). Мбайо, 48 (4:0). "Локерен", 79 (5:0).

7 июля. Веттерен. Стадион Marcel De Kerpelstadion.