"Монако" без Головина крупно проиграл команде из второго дивизиона чемпионата Бельгии

"Монако" в товарищеском матче уступил "Локерену" (0:5), который в прошлом сезоне вылетел из элитного дивизиона чемпионата Бельгии.
Отметим, что монегаски играли без ряда ведущих футболистов, в том числе полузащитника сборной России Александра Головина.
Товарищеский матч
"Локерен" (Бельгия) – "Монако" (Франция) – 5:0 (3:0)
Голы: Хайрич, 21 - с пенальти (1:0). Мбайо, 31 (2:0). Хайрич, 40 (3:0). Мбайо, 48 (4:0). "Локерен", 79 (5:0).
7 июля. Веттерен. Стадион Marcel De Kerpelstadion.
Le 1⃣1⃣ de Leonardo Jardim pour #LOKASM 🔴⚪️ pic.twitter.com/lCug57tv30— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 июля 2019 г.
👉 Le 1⃣1⃣ de l'AS Monaco 🇲🇨 pour cette 2e période. #LOKASM— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 июля 2019 г.
Nardi
Vitinho Panzo Jemerson Bastiao
Colina Millot Fabregas Rony Lopes
Foster Ayiah
🔴⚪️
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