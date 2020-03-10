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Матчи сборной Польши с Финляндией и Украиной пройдут без зрителей из-за коронавируса

15:21
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Товарищеские матчи Польша — Финляндия (27 февраля, Вроцлав) и Польша — Украина (31 марта, Хожув) пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мачей Савицки. Также он указал, что игры будут транслироваться по телевидению.

Ранее стало известно, что при пустых трибунах будут проходить и матчи чемпионата Польши. Из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании, Франции и Германии.

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