Матчи сборной Польши с Финляндией и Украиной пройдут без зрителей из-за коронавируса

Товарищеские матчи Польша — Финляндия (27 февраля, Вроцлав) и Польша — Украина (31 марта, Хожув) пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мачей Савицки. Также он указал, что игры будут транслироваться по телевидению.

Mecze POL-FIN we Wroc?awiu i POL-UKR w Chorzowie odb?d? si? bez udzia?u publiczno?ci i b?d? transmitowane w telewizji ( TVP1 ). — Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) March 10, 2020

Ранее стало известно, что при пустых трибунах будут проходить и матчи чемпионата Польши. Из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании, Франции и Германии.