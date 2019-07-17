"Ман Сити" обыграл "Вест Хэм" и вышел в финал "Азия трофи"

"Манчестер Сити" одержал победу над "Вест Хэмом" (4:1) в полуфинальном матче подготовительного турнира "Премьер-лига Азия трофи". "Горожане" вышли в финал турнира, где сыграют с "Вулверхэмптоном".

В составе "Ман Сити" дважды отличился форвард Рахим Стерлинг, хавбек Давид Сильва и нападающий Лукас Нмеча забили по одному голу.

Товарищеский матч

Премьер-лига Азия трофи

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 4:1 (2:1)

Голы: Нобл, 26 (0:1). Сильва, 33 (1:1). Нмеча, 36 – с пенальти (2:1). Стерлинг, 60 (3:1). Стерлинг, 72 (4:1).

"Манчестер Сити": Браво, Данилу (Уокер, 62), Ляпорт (Стоунс, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62), Хэрвуд-Беллис, Бернабе (Сане, 46), Сильва (Де Брейне, 46), Нмеча (Бернарду Силва, 46), Дойл (Гюндоган, 62), Р.Эрнандес (Алейкс Гарсия, 69), Поведа (Стерлинг, 46).

"Вест Хэм": Роберто, Диоп, Райс (Санчес, 46), Фредерикс (Крессуэлл, 63), Джонсон (Сабалета, 63), Огбонна (Рид, 71), Нобл (Обианг, 63), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63), Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 46), Антонио (Хав.Эрнандес, 46).

Судья: Поусон (Англия).

17 июля. Нанкин. Стадион "Олимпийский".