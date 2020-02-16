«Краснодар» проиграл «Мольде» в товарищеском матче
19:50
«Мольде» одержал победу над «Краснодаром» (1:0) в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Марбелье. Единственный гол на 49-й минуте игры забил нападающий Эрлинг Кнудтсон.
Товарищеские матчи. Клубы
«Мольде» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
Гол: Кнудтсон, 49.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Сорокин, Рамирес, Мартынович (Бочко, 39), Газинский, Олссон, Вилена, Фернандеш (Сергеев, 46), Берг, Сулейманов (Мацукатов, 76).
Предупреждения: Газинский, 24. Вилена, 89.
Судья: Хаген (Норвегия).
16 февраля. Марбелья. Стадион «Муниципальный».
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