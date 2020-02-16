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«Краснодар» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

19:50
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«Мольде» одержал победу над «Краснодаром» (1:0) в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Марбелье. Единственный гол на 49-й минуте игры забил нападающий Эрлинг Кнудтсон.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мольде» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: Кнудтсон, 49.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Сорокин, Рамирес, Мартынович (Бочко, 39), Газинский, Олссон, Вилена, Фернандеш (Сергеев, 46), Берг, Сулейманов (Мацукатов, 76).

Предупреждения: Газинский, 24. Вилена, 89.

Судья: Хаген (Норвегия).

16 февраля. Марбелья. Стадион «Муниципальный».

Мольде — Краснодар

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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