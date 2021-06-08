Гвинея обыграла Косово в товарищеском матче
19:05
В товарищеском матче сборная Гвинеи победила команду Косова (2:1). Игра состоялась в Анталии (Турция).
Товарищеский матч
Косово — Гвинея — 1:2 (0:0)
Голы: Куяте, 60 (0:1). Канте Мартинес, 66 — с пенальти (0:2). Манай, 90+3 (1:2).
Косово: Бекай, Байселмани, Тачи, Домгяони, Яшаника (Хайрулау, 46), Бройя (Яшари, 77), Лошай, Ррудхани (Бафтиу, 85), Ходжа (Балай, 46), Топалли (Асллани, 62), Даку (Манай, 46).
Предупреждение: Домгяони, 42.
8 июня. Анталья. Стадион «Arslan Zeki Demirci Sports Complex».
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