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Гвинея обыграла Косово в товарищеском матче

19:05
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В товарищеском матче сборная Гвинеи победила команду Косова (2:1). Игра состоялась в Анталии (Турция).

Товарищеский матч

Косово — Гвинея — 1:2 (0:0)

Голы: Куяте, 60 (0:1). Канте Мартинес, 66 — с пенальти (0:2). Манай, 90+3 (1:2).

Косово: Бекай, Байселмани, Тачи, Домгяони, Яшаника (Хайрулау, 46), Бройя (Яшари, 77), Лошай, Ррудхани (Бафтиу, 85), Ходжа (Балай, 46), Топалли (Асллани, 62), Даку (Манай, 46).

Предупреждение: Домгяони, 42.

8 июня. Анталья. Стадион «Arslan Zeki Demirci Sports Complex».

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