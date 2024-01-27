Комбаров прокомментировал поражение в первом матче в «Спартаке-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров подвел итоги товарищеского матча против казахстанского «Жениса» (0:1).

«Результат отрицательный. Всегда обидно проигрывать — что на сборах, что в официальных матчах. Но, на мой взгляд, игра была хорошая — переиграли соперника по многим показателям. Понравилось, что был рисунок игры, который мы требуем от футболистов. К сожалению, не получилось забить», — приводит слова Комбарова пресс-служба красно-белых.

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.