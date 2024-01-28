Клаудиньо: «До последнего боролись, старались забить»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги товарищеского матча с саудовским «Аль?Фатехом» — 1:1. Футболист в этой встрече забил единственный мяч.

«Думаю, мы хорошо сегодня действовали. Во многих компонентах нам нужно улучшать свою игру, но мы провели очень хороший спарринг и в физическом плане, в первую очередь, потому что часть игроков провела полный матч на поле. Оцениваю хорошо сегодняшнюю игру, хорошо поработали, хорошо подвигались. До последнего боролись, старались забить, имели несколько хороших шансов во втором тайме, чтобы все-таки забрать победу, но не смогли. Ничего страшного, это сборы, подготовка. Все хорошо. Двигаемся дальше», — сказал игрок пресс-службе «Зенита».

Второй тренировочный сбор команда Сергея Семака проведет в Дохе.

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