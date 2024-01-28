Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 17:18

Клаудиньо: «До последнего боролись, старались забить»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги товарищеского матча с саудовским «Аль?Фатехом» — 1:1. Футболист в этой встрече забил единственный мяч.

«Думаю, мы хорошо сегодня действовали. Во многих компонентах нам нужно улучшать свою игру, но мы провели очень хороший спарринг и в физическом плане, в первую очередь, потому что часть игроков провела полный матч на поле. Оцениваю хорошо сегодняшнюю игру, хорошо поработали, хорошо подвигались. До последнего боролись, старались забить, имели несколько хороших шансов во втором тайме, чтобы все-таки забрать победу, но не смогли. Ничего страшного, это сборы, подготовка. Все хорошо. Двигаемся дальше», — сказал игрок пресс-службе «Зенита».

Второй тренировочный сбор команда Сергея Семака проведет в Дохе.

Тимощук стал судьей, Нино дебютировал, «Зенит» не обыграл «Аль-Фатех»

3
0
Читайте также
Биография Янника Синнера: жизнь и спортивная карьера соперника Медведева
18-летний боец ММА погиб в Кирове после спарринга
Венгерский политик заявил о претензиях на Закарпатье после поражения Украины
Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в открытии зимовочного комплекса в Антарктиде
Аксенов сообщил о задержании в Крыму всех совершивших теракты диверсантов
ВС России улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комбаров прокомментировал поражение в первом матче в «Спартаке-2»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости