Карпин прокомментировал повреждение Норманна

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем против «Локомотива» в Кубке Париматч Премьер поделился ожиданиями от встречи. Игра проходит в Дохе (Катар).

— Составляющей спортивной для нас нет здесь, еще одна товарищеская игра, — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — То, что мы отрабатываем, просто чуть по-другому надо выстраиваться при играх. Выбор состава? Песьяков сыграл 90 минут, до этого он сыграл в Абу-Даби, Рудаков приехал, хочется посмотреть его. Логашов много пропустил. Кто-то набрал неплохую форму, надо даже паузу дать. Норманн в составе? Если надо будет, то может выйти. Серьезной травмы нет, тренируется уже и может быть в заявке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».