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Финляндия с минимальным счетом уступила Эстонии в товарищеском матче

20:53
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Сборная Финляндии провела товарищеский матч против команды Эстонии. Эстонцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

В среду, 16 июня, сборная России сыграет с командой Финляндии в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

Товарищеские матчи

Финляндия — Эстония — 0:1 (0:0)

Гол: Саппинен, 59.

Финляндия: Храдецки, Араюри, Вяйсянен (Уронен, 62), Райтала, Тойвио (О`Шонесси, 46), Шюллер (Тэйлор, 62), Камара, Сойри (Алхо, 82), Лод, Похьянпало (Пукки, 62), Форсс (Йенсен, 46).

Эстония: Хейн, Тенисте (Пикк, 53), Тамм, Кууск, Метс, Васильев, Пури, Кяйт (Поом, 90+1), Крейда (Ващук, 65), Ойямаа (Соометс, 65), Саппинен (Аньер, 65).

Предупреждения: Вяйсянен, 48. Пури, 64. Кяйт, 74.

Судья: Буркарт (Дания).

4 июня. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Мальта — Косово — 1:2 (1:1)

Голы: Рашица, 19 (0:1). Димеч, 45+1 (1:1). Рашица, 84 (1:2).

Мальта: Бонелло, Аджус (Кристенсен, 88), Р.Мускат (Н.Мускат, 64), Камензули (Каруана, 88), Теума, Шо, Димеч (Дегабриэле, 64), Монтебелло, Корбалан (Борг, 65), Мбонг, Сатариано (Аттард, 46).

Косово: Бекай, Алити (Байселмани, 88), Ррахмани, Войвода, Фазлиджи, Шала (Халими, 61), Зенели, Крюэзиу (Воца, 72), Идризи, Рашица (Даку, 88), Кастрати (Бютюки, 61).

Предупреждения: Крюэзиу, 45. Аттард, 67. Алити, 79. Борг, 82.

Судья: Егер (Австрия).

4 июня. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

Македония — Казахстан — 4:0 (1:0)

Голы: Алиоски, 35 — с пенальти (1:0). Тричковски, 57 (2:0). М.Ристовски, 74 (3:0). Чурлинов, 76 (4:0).

Македония: Димитриевски, С.Ристовски (Бейтулаи, 81), Ристевски, Алиоски, Муслиу, Спировски, Николов (Велкоски, 81), Эльмас (Чурлинов, 73), Костадинов (Трайковски, 73), Пандев (М.Ристовски, 62), Тричковски (Аврамовски, 62).

Казахстан: Покатилов (Сейсен, 46), Малый, Бейсебеков (Касым, 73), Марочкин, Нургалиев (Байтана, 72), Мужиков, Куат, Тагыберген, Валиуллин (Суюмбаев, 46), Тапалов (Габышев, 83), Щеткин (Муртазаев, 46).

Предупреждения: Тапалов, 32. Костадинов, 52.

Удаление: Мужиков, 45+2.

4 июня. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

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