«Химки» сыграли вничью с «Септември» на сборах в Турции
12:58
«Химки» в контрольном матче на турецком сборе сыграли вничью с болгарским клубом «Септември» (1:1). Единственный мяч в составе российской команды забил Павел Могилевец с пенальти на 23-й минуте.
«Септември» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте во второй лиге чемпионата Болгарии (аналог ФНЛ).
После первой части сезона в Тинькофф РПЛ подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.
Товарищеские матчи. Клубы
«Химки» — «Септември» — 1:1 (1:0)
Гол: Могилевец, 23 — с пенальти.
«Химки»: Генералов, Логашов, Идову, Тихонов, Волков, Ермилов, Могилевец, Трошечкин, Балахонцев, Алиев, Грибанов.
20 января.
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