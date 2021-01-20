«Химки» сыграли вничью с «Септември» на сборах в Турции

«Химки» в контрольном матче на турецком сборе сыграли вничью с болгарским клубом «Септември» (1:1). Единственный мяч в составе российской команды забил Павел Могилевец с пенальти на 23-й минуте.

«Септември» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте во второй лиге чемпионата Болгарии (аналог ФНЛ).

После первой части сезона в Тинькофф РПЛ подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Септември» — 1:1 (1:0)

Гол: Могилевец, 23 — с пенальти.

«Химки»: Генералов, Логашов, Идову, Тихонов, Волков, Ермилов, Могилевец, Трошечкин, Балахонцев, Алиев, Грибанов.

20 января.