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«Химки» сыграли вничью с «Септември» на сборах в Турции

12:58
«Химки» не смогли обыграть «Септември» на сборах в Турции. Фото ФК «Химки»
«Химки» не смогли обыграть «Септември» на сборах в Турции. Фото ФК «Химки»
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«Химки» в контрольном матче на турецком сборе сыграли вничью с болгарским клубом «Септември» (1:1). Единственный мяч в составе российской команды забил Павел Могилевец с пенальти на 23-й минуте.

«Септември» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте во второй лиге чемпионата Болгарии (аналог ФНЛ).

После первой части сезона в Тинькофф РПЛ подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Септември» — 1:1 (1:0)

Гол: Могилевец, 23 — с пенальти.

«Химки»: Генералов, Логашов, Идову, Тихонов, Волков, Ермилов, Могилевец, Трошечкин, Балахонцев, Алиев, Грибанов.

20 января.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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